In New York City soll bald niemand mehr wegen seines Gewichts oder seiner Größe benachteiligt werden.

Der Bürgermeister der US-Metropole hat laut Medienberichten eine Verordnung unterschrieben, die die Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Körperform verbietet. Die Merkmale "Gewicht" und "Körpergröße" kommen jetzt auf eine Liste geschützter Kategorien. Die beinhaltet zum Beispiel schon, dass niemand wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion benachteiligt werden darf. Gelten soll die neue Verordnung ab Ende November.

New Yorks Bürgermeister sagt, dass alle die gleichen Chancen haben sollen, zum Beispiel bei der Jobsuche. Egal wie groß eine Person ist oder was sie wiegt.

In mehreren anderen Städten in den USA ist Diskriminierung im Zusammenhang mit körperlichen Merkmalen schon längst verboten, zum Beispiel in San Francisco oder in der Hauptstadt Washington.