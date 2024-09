Wer durch New York City geht, kann da jetzt Selfies mit lebensgroßen Holzelefanten machen.

Insgesamt 100 Figuren stehen im Stadtgebiet. Mehrere Organisationen und Künstler wollen damit zu mehr Engagement für den Naturschutz aufrufen.

Zum einen soll gezeigt werden, wie viel Raum Elefanten zum Überleben brauchen und welche Folgen es haben kann, wenn ihr Lebensraum durch Klimawandel und menschliche Eingriffe in die Natur kleiner wird. Zum anderen soll deutlich gemacht werden, was es für Menschen in Asien und Afrika bedeutet, auf engem Raum mit den Tieren zusammenzuleben. Mit der Aktion wollen die Veranstalter auch Spenden sammeln zum Schutz der Tiere.

Die Holzelefanten gelten als eines der größten Kunstprojekte im öffentlichen Raum in der Geschichte von New York City. Bis Ende Oktober sollen die lebengroßen Figuren an Straßen und Plätzen stehen. Danach sollen sie in weiteren US-Städten aufgestellt werden.