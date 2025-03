Was darf's sein: Eine Kugel Schoko? Vanille? Oder doch lieber Erdbeer-Eis?

Manchmal dauert es, bis wir uns entschieden haben. Und oft landen wir dann doch wieder bei der gewohnten Sorte. Eine Eisdiele in New York City nimmt Kundinnen und Kunden die Entscheidung ab - und das offenbar mit Erfolg.

In dem Laden gibt es nur die Möglichkeit, ein "Überraschungseis" zu wählen. Für umgerechnet mehr als neun Euro bekommt man dann zwei Kugeln mit Sahne oder Sirup. Die Eis-Sorten sind aber eher speziell, wie Gurke, Frischkäse oder würzige Paprika. Und: Die Eisdiele in New York sagt einem auch nicht, was für Geschmacksrichtungen man da im Hörnchen hat. Die Kundinnen und Kunden können ihr Eis auf Social Media posten und dort raten. Liegen sie richtig, gibt es ein "Like" von der Eisdiele.

Laut dem Laden-Besitzer geht das Konzept auf. Auch einige Kunden haben US-Medien gesagt, dass sie auf das Überraschungseis stehen, weil sie dadurch mal Sorten probieren, die sie sonst nicht nehmen würden.