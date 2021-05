Die Stadt New York will jetzt auch in dieses besondere Tourismusgeschäft einsteigen. So hat es Bürgermeister Bill de Blasio angekündigt. Für die Spritztour von Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt sollen mobile Impfteams eingesetzt werden. Die könnte dann, so de Blasio, vorm Time Square oder anderen Sehenswürdigkeiten platziert werden.

Die Stadt hofft, dass das Gesundheitsamt des Staates New York die Idee schon am Wochenende genehmigt. Besucher würden den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. Der kommt mit einer Impf-Dosis aus.

Auch Russland hat inzwischen solche Kombis aus Reisen und Impfen im Angebot.