London und Stockholm haben schon eine City-Maut. Auch in Manhattan sollte so was kommen. Jetzt hat die Gouverneurin von New York die Einführung aber knapp vorher doch noch gestoppt.

Die Gouverneurin Kathy Hochul begründet das mit Sorgen vor finanziellen Folgen: Dass die City-Maut möglicherweise zu viel wäre und sich Wirtschaft und Bevölkerung dann nicht weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholen können. Laut den Plänen hätten die meisten Autos ab Ende Juni pro Tag 15 US-Dollar zahlen müssen, wenn sie in große Teile von Manhattan reinfahren. Der Plan war viele Jahre in der Entwicklung. New York wäre die erste Stadt in den USA mit einer City-Maut. Die Einnahmen sollten zum Teil in den Öffentlichen Nahverkehr fließen. Jetzt liegen die Pläne aber erst mal auf Eis. Viele Pendlerinnen und Pendler waren von der Idee nicht begeistert.