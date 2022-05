Indigene Völker und Museen haben nicht immer die besten Beziehungen. Ihre Geschichte ist oft nicht richtig oder ausreichend dargestellt.

Im American Museum of Natural History in New York könnte sich das jetzt ändern. Verschiedene indigene Gruppen aus dem Nordwesten der USA und Kanada haben die Ausstellungsräume über deren Geschichte zusammen mit dem Museum komplett überarbeitet. Sie nennen die Ausstellungsräume -Zitat- ein Monument für die Arbeit zur Versöhnung.

Gezeigt werden mehr als 1000 Werke, darunter Körbe, Kleidungsstücke und Kunstwerke, aus den vergangenen Jahrhunderten. In der Vergangenheit war dem Museum oft vorgeworfen worden, die Geschichte der Indigenen fehlerhaft, unsensibel und ohne deren Beteiligung zu präsentieren. Die neue Halle ist ab nächstem Freitag geöffnet.