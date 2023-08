In New York hat ein Influencer für Chaos gesorgt. Der hatte auf Instagram damit geworben, dass er in einem Park Geschenke verteilen will. Daraufhin kamen Tausende Fans. Die Polizei musste eingreifen.

US-Medien berichten, dass Jugendliche auf Busse und Autos geklettert sind. Sie haben mit Flaschen und Farbdosen geschmissen. Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei spricht von über 60 Festnahmen. Der Influencer Kai Cernat hat auf verschiedenen Plattformen einige Millionen Follower. Er soll jetzt angeklagt werden - wegen Anstiftung zum Aufruhr.