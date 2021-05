New York hat eine neue Attraktion - den Insel-Park "Little Island" auf dem Hudson River.

Zur Eröffnung strömten hunderte Menschen in die Anlage, die an der Westküste Manhattans auf Stelzen gebaut worden ist. Neben Blumen, Bäumen, Wiesen und Ausblicken auf die Skyline Manhattans bietet der Park auch Theateranlagen für Veranstaltungen unter freiem Himmel. Finanziert worden ist der Bau von Medien-Mogul Barry Diller für umgerechnet rund 210 Millionen Euro.

An der Stelle von "Little Island" lag früher der Pier 54, eine Anlegestelle für große Schiffe. 1912 legte hier die "Carpathia" an, mit mehr als 700 geretteten Passagieren der gesunkenen "Titanic" an Bord.

Das Projekt hatte sich wegen Protesten immer wieder verzögert. Aktivistinnen und Aktivisten wollten den Bau unter anderem aus Umweltschutzgründen verhindern. Zur Eröffnung bekam der Park in New York jetzt aber größtenteils positive Kritiken.