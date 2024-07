Nach Angaben des Bürgermeisters sind demnächst alle Wohngebäude verpflichtet, ihren Restmüll in der Tonne zu entsorgen. Bislang warfen die New Yorker und New Yorkerinnen ihren Müll einfach in schwarzen Säcken auf den Bürgersteig. Dort holte sie dann die Müllabfuhr ab. Doch bis dahin waren die Müllberge ein gefundenes Fressen für Ratten.

In New York leben mehr als acht Millionen Menschen. Sie produzieren jährlich mehr als sechs Milliarden Kilo Müll. Der wiederum lockt immer mehr Ratten an. Laut einer Studie aus dem letzten Jahr gibt es drei Millionen Ratten in der ganzen Stadt. Da sie Krankheiten übertragen, stellen sie ein Gesundheitsrisiko für die Menschen dort dar. Die Mülltonnen-Regelung soll offiziell ab dem 12. November gelten.

Nicht alle sind aber überzeugt, dass eine Mülltonne auf Rollen schon für eine "Trash Revolution" ausreicht: