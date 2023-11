Der US-Bundesstaat New York hat Pepsi verklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Konzern vor, mit seinen Produkten die Trinkwasserversorgung der Stadt Buffalo zu gefährden. Pepsi produziert neben dutzenden Softdrinks auch viele Snacks in Plastiktüten. Die landen laut Anklage oft in den Flüssen, weil sie achtlos weggeschmissen werden. 17 Prozent des Mülls an Gewässern rund um Buffalo stammen laut einer Untersuchung vom Pepsi-Konzern. Die Ermittelnden sagen, dass Pepsi sich nicht um nachhaltige Verpackungen bemüht hat - anders, als es der Konzern seinen Kundinnen und Kunden verkauft und deshalb getäuscht haben soll.

Plastikmüll in der Umwelt verrottet nicht - Wind und Regen schrubben die Plastikteile in winzig kleine Partikel, das Mikroplastik. Auch im Blut von Menschen wurde schon Mikroplastik nachgewiesen. Vollständig geklärt sind mögliche Folgen noch nicht. Forschende befürchten aber, dass Ablagerungen Entzündungen und Krebs begünstigen können.