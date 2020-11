New York

New York Kleine Eule reist im Weihnachtsbaum

Der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York hat dieses Jahr eine Überraschung mitgebracht.

Arbeiter entdeckten dort eine kleine Eule, die sich zwischen den Ästen der über 20 Meter hohen Tanne versteckt hatte. Sie gehen davon aus, dass das Tier seit dem Fällen nördlich der Großstadt in dem Baum ausgeharrt und sogar die Fahrt per Schwerlasttransporter bis ins Zentrum Manhattans unbeschadet überstanden hat. Nach Angaben des örtlichen Ravensbeard Wildlife Center, zu dem die Eule von dem Arbeiter gebracht wurde, handelt es sich bei dem Tier um einen Sägekauz. Das ist eine besonders kleine nordamerikanische Eulenart. Das Center taufte die Eule Rockefeller, wie das Gebäude, vor dem der Weihnachtsbaum seit Jahrzehnten steht. Das Tier hatte drei Tage nichts gegessen oder getrunken, hieß es in einem Beitrag bei Facebook. Die Eule soll bald wieder in der Natur ausgesetzt werden.