New Yorks Freiheitsstatue hat eine kleine Schwester bekommen.

In Sichtweite des Originals ist seit kurzem eine zweite Freiheitsstatue zu sehen - mit Comic-Gesicht, das immer mal wieder ausgewechselt werden soll. Die Statue heißt "You know who I am" und ist ein Kunstwerk der italienischen Künstlerin Paola Pivi.

Die zweite Freiheits-Statue ziert die High Line, eine frühere Hochbahntrasse in Manhattan, die jetzt ein Park ist. Das Kunstprojekt soll bis zum nächsten März zu sehen sein.