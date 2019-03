Zwei Probleme, eine Lösung, hat sich das Parlament des US-Bundesstaates New York gedacht. Schon mit dem neuen Haushalt, der nächste Woche verabschiedet wird, könnte eine Maut beschlossen werden. Es wäre die erste City-Maut in den USA. Dann würde eine Fahrt durch das südliche Manhattan mit dem Auto bald rund 11 Dollar kosten. In Kraft treten würde die Maut allerdings frühestens in zwei Jahren. Das Geld soll dabei helfen, die marode U-Bahn zu modernisieren. Viele der fast 500 U-Bahnhöfe sind heruntergekommen. Es gibt unter anderem Probleme mit Wasser, Ratten, Schimmel und Rost. Und barrierefrei sind die wenigsten Stationen.

Erste City-Maut in den USA

Die Sanierung wird geschätzte 40 Milliarden Dollar kosten. Durch die City-Maut allein wird das Geld nicht reinkommen. Deshalb steht auch eine neue Onlinehandelssteuer in den Startlöchern. Außerdem erhofft sich New York Umsatzsteuer-Einnahmen durch Cannabis-Konsum. Dazu müsste Cannabis in New York aber erst mal legalisiert werden.