Es ist wieder soweit. Zweimal im Jahr geht die Sonne in New York perfekt in Manhattans Hochhäuserschluchten unter.

Der passende Hashtag dazu: #Manhattanhenge. Bei klarem Wetter ist es ein spektakuläres Schauspiel für alle, die zur richtigen Zeit auf einer der Straßen in Ost-West-Richtung stehen. Die Chance auf den perfekten Sonnenuntergang zwischen den Häusern gibt es heute und morgen Abend und dann noch mal am 11. und 12. Juli. Den Namen Manhattanhenge hat das Phänomen in den 1990ern bekommen, in Anlehnung an den Steinkreis Stonehenge in Südengland. Die Erbauer von Stonehenge haben den Steinkreis so gebaut, dass die Sonne perfekt zur Sommersonnenwende hinter einem bestimmten Stein aufgeht. Die Erbauer von Manhatten haben bei der Ausrichtung der Straßen und Häuserschluchten allerdings nicht über Sonnenauf- oder -untergänge nachgedacht. ** Manhattanhenge. Hayden Planetarium https://www.amnh.org/research/hayden-planetarium/manhattanhenge