In der New Yorker U-Bahn darf bald wieder Musik gemacht werden.

Das Programm Music Under New York wird laut der Verkehrsbehörde der Stadt am 4. Juni wieder starten - wegen der Corona-Pandemie hatte es bis jetzt pausiert.

Das Programm ist bei Musikerinnen und Musikern sehr beliebt. Denn: die Millionen von Menschen, die jedes Jahr mit den New Yorker U-Bahnen und Vorortzügen unterwegs sind, sind mögliche neue Fans - oder zukünftige Geldgeber.

Pro Jahr werden 350 Künstler ausgewählt

In der New Yorker U-Bahn darf aber nur mit Auftrittsgenehmigung gespielt werden. Jedes Jahr bewerben sich dafür hunderte Bands oder Musikerinnen und Musiker. Wer am Ende spielen darf, entscheidet eine Jury. Insgesamt werden 350 Bands und Solo-Acts in das Programm aufgenommen - sie spielen dann pro Jahr rund 7500 Bahn-Konzerte.

Die Musikerinnen und Musiker, die jetzt wieder in den Bahnen spielen dürfen, müssen sich weiterhin größtenteils an Masken-, Hygiene- und Abstandsregeln halten. Die New Yorker Verkehrsbehörde hat ihnen außerdem nahegelegt, sich impfen zu lassen.