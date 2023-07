Seit Wochen kämpfen die Menschen in New York mit dem Rauch der Waldbrände in Kanada.

Jetzt ist eine neue Plage dazugekommen: riesige Schwärme von Blattläusen. Die Menschen finden die Tierchen auf ihrer Kleidung und in ihren Haaren - und teilweise sogar in der Nase. Tagelang war nicht klar, was es für Insekten sind, die sich gerade so explosionsartig vermehren. Insektenforscher gehen aber davon aus, dass es eine geflügelte Blattlaus-Art ist, die auch sonst in New York vorkommt - allerdings nicht so massenhaft und eher nach dem Sommer. Es könnte sein, dass die biologische Uhr der Blattläuse durch die warmen Temperaturen durcheinander gebracht wurde - und vielleicht auch durch den Rauch.

Fachleute und die New Yorker Gesundheitsbehörde sagen, dass die Blattläuse zwar nerven, aber nicht gefährlich sind. Die Plage dürfte auch bald wieder vorbei sein.