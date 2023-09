Ratten sind in New York keine Seltenheit - und inzwischen sogar eine Art Touristenattraktion.

Der Guardian hat mit einem New Yorker gesprochen, der zufällig zu einer Art Touri-Guide für Orte mit besonderer Rattenpräsenz geworden ist. Er hatte auf TikTok Videos von solchen Orten live gestreamt und damit teilweise mehr als 10.000 Leute erreicht. Seine Idee war eigentlich, mit den Videos die Stadt auf das Problem aufmerksam zu machen und Druck aufzubauen, damit das Problem gelöst wird. Mittlerweile ist der Mann drei bis fünf Mal pro Woche unterwegs, um die Rattenplage in New York live zu streamen - und nimmt dabei auch Touristinnen und Touristen mit.

In New York gibt es seit April eine offizielle Rattenbeauftragte und einige neue Regeln: Zum Beispiel dürfen Restaurants ihre Essensreste nicht mehr einfach in Müllsäcken auf die Straße stellen, sondern müssen sie in Containern entsorgen.