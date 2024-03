Die New Yorker U-Bahn hat ein Waffenproblem - jetzt soll die Nationalgarde helfen.

Die Gouverneurin des Bundesstaats hat entschieden, dass insgesamt tausend Staatsbedienstete zu den größeren Haltestellen geschickt werden. Sie sollen dort patrouillieren und Taschen kontrollieren. Und den örtlichen Kräften helfen, wenn Passagiere ausrasten.

In den letzten Wochen ist die Kriminalität in der New Yorker U-Bahn stark gestiegen. Es gab Schießereien und Messeangriffe, Menschen wurden auf die Gleise gestoßen. Vor drei Wochen wurde mitten im Berufsverkehr ein Mensch erschossen, fünf andere wurden verletzt. Die Behörden machen rivalisierende Jugendgangs dafür verantwortlich. Die Nationalgarde in den USA ist in der Regel direkt den Gouverneuren unterstellt. Zu dieser Staatsmiliz gehören vor allem freiwillige Soldaten und weniger Berufssoldaten. Sie dürfen selbst niemanden festnehmen, können aber der Polizei dabei helfen.