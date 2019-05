Die Straßen in New York und vor allem in Manhattan sind ja eigentlich immer verstopft.

Aber heute und morgen dürfte es abends besonders extrem werden - dann stehen zum Sonnenuntergang nämlich hunderte, wenn nicht tausende Touristen und Instagramer mit ihren Smartphones und Kameras auf den Straßen und starren in Richtung New Jersey.

Grund ist ein Phänomen, das die New York Times "Manhattanhenge" nennt - in Anspielung auf das berügmte Stonehenge in England. Zwei Mal im Jahr steht die Sonne für jeweils zwei Tage so, dass sie in den Häuserschluchten Manhattans untergeht und alles in ein spektakuläres Licht taucht. Das sieht deshalb besonders toll aus, weil New York wie ein Schachbrett angelegt wurde, mit langen und breiten Sichtachsen. Allerdings muss man für den besten Blick eben auch mitten auf der Straße stehen. Und das Wetter muss mitspielen. Für heute ist eine 60-prozentige Regenwahrscheinlichkeit angesagt.

Die zweite Chance in diesem Jahr gibt's am 12. und 13. Juli.