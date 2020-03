Forschende aus den USA haben schon festgestellt, dass Fast Food die Stadt-Mäuse in New York verändert.

Die Mäuse haben größere Lebern und können Fettsäuren besser verdauen als ihre Verwandten vom Land. Jetzt wurde das auch in einer Studie bei den New Yorker Ratten festgestellt. Forschende der Columbia University haben knapp 30 Ratten im Stadtgebiet von Manhattan mit Lebendfallen gefangen und ihre DNA im Labor analysiert.

Sie entdeckten Sequenzen, die bei den Stadtratten häufiger vorkamen als normal - und die waren vor allem mit dem Stoffwechsel, der Ernährung und der Organentwicklung verknüpft. Nach Ansicht der Forschenden bestätigt das, dass die Stadtratten sich unter anderem an die Gerüche der Stadt und an das Mehr an Zucker und Fett im Fressen angepasst haben. Gesund ist das aber weder für die Ratten noch für uns, warnen die Forschenden.