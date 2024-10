China schickt seine Pandas als Leihgabe an Zoos auf der ganzen Welt - die sogenannte Panda-Diplomatie soll nicht nur als freundliche Geste dienen, sondern auch dem Artenschutz.

Die chinesische Regierung sagt: Die Population wild lebender Pandas hat sich dank ihrer Bemühungen inzwischen erholt. Die New York Times kommt aber zu einem ganz anderen Schluss: Danach wurden zwar zehn Pandas aus der Gefangenschaft wieder erfolgreich ausgewildert - aber fast die gleiche Zahl ist dabei gestorben, unter anderem durch Infektionen.

Inzwischen leben viel mehr Pandas in Gefangenschaft als noch vor 20 Jahren. Wie bei anderen Zootieren stellen Forschende auch bei Pandas oft Stereotypien fest - wie zum Beispiel ein Auf-und-ab-Gehen im Gehege. Auch die Paarung von Pandas klappt in Gefangenschaft schlechter. Also werden die Tiere mit künstlicher Befruchtung gezüchtet. Die New York Times hat nachweisen können, dass es mindestens einen Todesfall bei dem Verfahren gab. Kein Jungtier, das in einem amerikanischen oder europäischen Zoo geboren wurde, ist jemals freigelassen worden - auch keines seiner Nachkommen.

Eher gut für die Kasse?

Einige Zoos verbreiten trotzdem bis heute die Lesart, dass die Züchtungen gut sind für die Population. Dokumente, die der New York Times vorlagen, legen nahe, dass auch Geld dabei eine Rolle spielt. Denn Pandababys ziehen Publikum an und es lassen sich viele Werbeartikel damit verkaufen.