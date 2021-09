Vor 39 Jahren soll es das erste Mal digital verschickt worden sein, vom US-Computerwissenschaftler Scott Fahlmann - jetzt ist sein virtuelles Lächeln für mehr als 230.000 US-Dollar versteigert worden. An wen ist unbekannt.

Hinter dem versteigerten Smiley stecken sogenannte non-fungible token, kurz NFT. Das ist eine Verschlüsselungstechnologie, bei der Bild-Dateien im Netz so gesichert werden, dass sie nicht mehr verändert werden können. Auch der Name des Besitzers oder der Besitzerin werden per NFT mit dem Bild verknüpft.

Zuletzt wurden einige digitale Kunstwerke mit dieser Technologie zu hohen Preisen versteigert. Die Collage "Everydays" von Mike Winkelmann alias Beeple ging zum Beispiel weg für fast 70 Millionen Dollar.