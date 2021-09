In den USA wird der erste digitale Smiley versteigert.

Der Computerwissenschaftler Scott Fahlman hat 1982 an der Uni Pittsburgh die Zeichen Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer getippt und ließ so einen lächelndes Gesicht entstehen. Er gilt als Urvater des digitalen Smileys.

Seine Originalmitteilung, in der er empfiehlt, Witze in Texten am Computer so zu kennzeichnen, wird jetzt versteigert, als NFT, also als Original mit Echtheitszertifikat. Laut dem Auktionshaus liegt der Einstiegspreis bei 1000 Dollar. Zuletzt werden immer häufiger NFTs verkauft, etwa der erste Tweet von Twitterchef Jack Dorsey oder der Quellcode des Internets.

Es kann zwar beliebig viele identische Kopien davon geben, aber nur eine gilt als Original. Dateien werden so quasi zum Sammlerstück.