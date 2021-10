Forschende der US-Uni Harvard haben diesen Mechanismus jetzt nachgewiesen - und zwar mit Versuchen an Mäusen. Wurden Muskeln von außen belastet, also gedrückt und bewegt, wurden dadurch Botenstoffe und Immunzellen aus dem Muskelgewebe entfernt, die zwar am Anfang helfen, später aber eher entzündungsfördernd sind. Mit Massage heilte verletztes Muskelgewebe insgesamt leichter.

Die Forschenden hatten für die Mäuse einen Massage-Roboter gebaut, an dem sie genau einstellen konnten, mit welchem Druck und wie genau massiert wird. Massiert wurden Mäuse, die schwere Muskelverletzungen am Hinterbein hatten. Bei ihnen heilte die Verletzung schneller als bei einer Gruppe von Mäusen mit den gleichen Verletzungen, die nicht massiert wurden.