Um das Wabbelige in den Massen herzustellen, werden chemische Zusätze beigemischt, wie Borsäure und Borax. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat jetzt geprüft, ob die Zusätze gesundheitsbedenklich sind und kommt zu dem Schluss: nein.

Laut den Testergebnissen ist es unwahrscheinlich, dass bei den geringen Dosen an chemischen Zusätzen selbst ein Kind beim Verschlucken der Masse Schaden nimmt. Allerdings, sagt das Amt, sollte das Mindestalter eingehalten werden.

Halbmetall Bor wird verwendet

In solchen Wabbelmassen vernetzen Borverbindungen langkettige Moleküle. So erzeugen sie je nach Zusammensetzung klebrige, weiche und elastische Eigenschaften. Bor ist ein Halbmetall und kommt in der Umwelt nicht in Reinform vor, sondern in Form von Borsäure oder Salzen.