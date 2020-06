8 bis 10 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung schön gemischt, mindestens ein Sonderzeichen und eine Zahl - das sind so die gängigen Regeln für Passwörter. Der sogenannte Weisenrat für Cyber-Sicherheit in Deutschland rät, die Passwort-Regeln einfach zu halten. In ihrem Jahresbericht schreiben die Professorinnen und Professoren, dass strenge Vorgaben manchmal sogar zu schlechteren Passwörtern führen. Auch die Praxis, Passwörter mit einem Verfallsdatum zu versehen, sieht der Rat kritisch. Sie müssten nur im Ausspähfall geändert werden. Viel schlimmer sei es, dasselbe Passwort für mehrere Dienste einzusetzen.

Der Weisenrat für Cybersicherheit wird seit letztem Jahr vom Cyber Security Cluster Bonn besetzt. In dem Verein arbeiten unter anderem die Deutsche Telekom, IBM und die Deutsche Post mit wissenschaftlichen Einrichtungen und öffentlichen Stellen zusammen.