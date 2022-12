In Deutschland gibt es zwar Nichtraucherbereiche, zum Beispiel an Bahnhöfen oder in Restaurants und Kneipen - E-Zigaretten und Tabakerhitzer dürfen in solchen Bereichen in Deutschland aber grundsätzlich benutzt werden - außer in Hessen.

Das sollte sich ändern, sagt das Deutsche Krebsforschungszentrum. Es hat eine Umfrage in Auftrag gegeben und dabei kam heraus, dass gut drei Viertel der über 1000 Befragten der Meinung sind, dass es in Nichtraucherbereichen auch verboten sein sollte, E-Zigaretten oder Tabakerhitzer zu benutzen. Die Expertinnen und Experten verweisen darauf, dass laut einer Studie in Deutschland elf Prozent der über 14-Jährigen mindestens ein Mal pro Woche den Aerosolen von E-Zigaretten ausgesetzt sind. Darin seien zwar weniger Schadstoffe als in Tabakrauch, aber die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass auch E-Zigaretten und Tabakerhitzer nicht in Innenräumen und Nichtraucherbereichen benutzt werden sollten. Laut einem internationalen Vergleich liegt Deutschland in Sachen Tabakprävention nur auf den hinteren Plätzen, aktuell auf Platz 34 von 37.