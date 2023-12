Sie will erreichen, dass Stofftiere, die im Laufe des Jahres in den Zügen gefunden wurden, wieder zu ihren Besitzern gelangen. Das Unternehmen hat dazu die "Woche des verlorenen Kuscheltiers" ausgerufen und Fotos der Fundstücke in den sozialen Medien veröffentlicht.

Insgesamt rund 100 Kuscheltiere wurden in diesem Jahr in den Abteilen gefunden. Zu den fünf häufigsten Gegenständen, die in niederländischen Zügen verloren wurden, gehören Schlüssel, Taschen und Koffer, Jacken, Kopfhörer und Geldbörsen.