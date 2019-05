In den Niederlanden hat Gesundheits-Staatssekretär Paul Blokhuis höhere Preise für Zigaretten ins Spiel gebracht.

Er sagte der Zeitung Trouw, wenn es nach ihm ginge, könnte eine Packung ruhig 20 Euro kosten. Das wäre drei Mal so teuer wie bisher. Blokhuis sagte aber auch, dass so eine Preiserhöhung nicht von heute auf morgen möglich wäre. Außerdem müssten Nachbarländer wie Frankreich oder Deutschland mitziehen.

Der Gesundheits-Staatssekretär argumentiert damit, dass in den Niederlanden jährlich Tausende an den Folgen des Rauchens sterben. Blokhuis ist als entschlossener Kämpfer gegen das Rauchen bekannt, was ihm laut der Zeitung schon den Spitznamen "Tabak-Ajatollah" eingebracht hat.

Raucher-Aktivisten kritisieren, dass er mit seinem Vorschlag zu weit geht. Sie warnen auch, dass die Leute ihre Zigaretten dann illegal kaufen würden.