In Amsterdam gilt ab heute Tempo 30 auf den meisten Straßen.

Nur auf den großen Durchgangsstraßen dürfen Autos weiter 50 fahren. Und: Busse, Straßenbahnen und Taxis dürfen da schneller als 30 fahren, wo sie eine Extra-Spur haben. Die Verwaltung will die Stadt so sicherer und stiller machen. Die Beigeordnete für Verkehr sagt, dass das Tempolimit notwendig ist, weil es in Amsterdam immer voller wird und es immer mehr gefährliche Situationen gibt. Letztes Jahr musste zu rund 4.800 Unfällen ein Krankenwagen gerufen werden. 15 Menschen sind gestorben.

In Amsterdam leben rund 800.000 Menschen. Dazu kommen im Schnitt pro Tag nochmal gut 50.000 Touristinnen und Touristen. In den letzten Jahren hat die Stadtverwaltung schon Fahrrädern und Fußgängern mehr Platz eingeräumt. Im Zentrum sind viele Straßen für Autos gesperrt. Und es gibt Fahrradstraßen, auf denen Radfahrerinnen und Radfahrer Vorrang vor Autos haben.