Deswegen will die Regierung vorbereitet sein. Für die nächsten Jahre plant sie mit fast 18 Milliarden Euro Ausgaben, um die Dämme und Deiche anzupassen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist der Afsluitdijk, der wichtigste Damm der Niederlande, der das IJsselmeer vom Wattenmeer abtrennt. Forschende haben ein kleines Modell des Damms gebaut und testen in einem Wellentank, wie der Damm mit den stärkeren Wellen der Zukunft fertig werden kann. Die Regierung sagt, die Niederlande seien im Moment das sicherste Flussdelta der Welt - und das solle auch in Zukunft so bleiben.