In den Niederlanden geht das jetzt mit einem Handyspiel. Die Vereinigung der Bürgermeister dort hat eine App auf dem Markt gebracht. Es ist ein "Serious Game", bei dem Nutzer Fragen beantworten müssen, wie: Wann darf ich eine Demo verbieten? Oder: Was muss ich tun, wenn am Strand ein Buckelwal angespült wird? Es wird auch richtig bürokratisch: Was ist der Unterschied zwischen einem Notbefehl und einer Notverordnung? Manchmal werden die Nutzer auch mit Krisen konfrontiert und müssen dann Lösungen finden.

Die Idee ist, dass Lokalpolitikerinnen und -politiker so nebenher ihr Wissen erweitern können. Das Spiel können aber theoretisch auch Nicht-Bürgermeister spielen. Man kann die App auf den üblichen Portalen runterladen.