Immer wieder campen Studierende zum Semesterstart in der Nähe von Unis, weil sie keine richtigen Unterkünfte gefunden haben.

Im niederländischen Utrecht gibt es jetzt sogar einen temporären Campingplatz für Studis am Hauptbahnhof. Den hat die staatliche Bahngesellschaft eingerichtet, um den Betroffenen zu helfen. Die Studis bekommen auch kostenloses Frühstück aus Bahnhofsläden und dürfen in einem Fitnessstudio in der Nähe duschen.

In den Niederlanden gibt es eine große Wohnungsnot. Insgesamt fehlen geschätzt bis zu 400.000 Wohnungen und es könnten noch mehr werden. Das betrifft auch beliebte Uni-Städte - vor allem kurz vor Semesterstart Anfang September sind tausende Studis auf der Suche nach WG-Zimmern oder kleinen Wohnungen.