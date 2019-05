Aber das Land fährt einen strikten Anti-Drogen-Kurs und auch teilweise einen sehr kreativen. Die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt zum Beispiel ein eigenes Drogen-Parfum kreieren lassen. Es riecht nach Anis - genauso wie Ecstasy-Pillen. Und das Ziel ist, dass Menschen lernen, Drogenlabore zu erschnüffeln und die dann der Polizei melden.

Das Drogen-Parfum wird zum Start in der niederländischen Stadt Den Bosch eingesetzt. Denn hier wurden in der letzten Zeit viele Drogenlabore ausgehoben- und deshalb liegt der Anisgeruch dort wohl besonders oft in der Luft.

Wer will, kann ab sofort in der Gemeindeverwaltung und auf Polizeiwachen an dem Drogen-Parfum schnüffeln.