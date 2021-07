Ein Deichdurchbruch in den Niederlanden hat die Aufmerksamkeit auf einen ungebetenen tierischen Einwanderer gelenkt: den roten amerikanischen Sumpfkrebs.

Die Behörden in der betroffenen Provinz Limburg sagen, es sei noch zu früh für endgültige Schlussfolgerungen. Auch Kühe könnten die Oberfläche des Deiches plattgetrampelt und geschwächt haben. Anwohner aber sind sich sicher: der Sumpfkrebs ist schuld. Die gibt es dort in Massen. Anwohner glauben, dass die Krebse lauter kleine Löcher in den Deich graben und ihn so schwächen, bis er bricht.

Die Sumpfkrebse kommen, wie der Name schon sagt, aus den USA, dort sind sie auch als Louisiana-Flusskrebs bekannt und in vielen Teilen Europas inzwischen zuhause - auch in Berlin. Naturschützer sprechen von einer Plage. Das niederländische Umweltministerium beschäftigt sich auch mit der Sache und möglichen Schäden, die die Krebse anrichten. Viele Gemeinden wollen aber nicht warten, bis es offizielle Maßnahmen gibt und versuchen etwa, die Tiere mit Reusen und Körben abzufangen.