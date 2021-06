Tausende niederländische Eltern fordern von Tiktok Schadenersatz für ihre Kinder.

Die niederländische Stiftung für Marktinformationsforschung sagt, dass es dabei um mehr als 1,4 Milliarden Euro geht. Sie vertritt nach eigenen Angaben 64.000 Eltern. Der Vorwurf ist, dass die Videoplattform Tiktok Daten von Minderjährigen sammelt, um ihnen gezielte Werbung anzuzeigen, ohne dafür eine Erlaubnis einzuholen.

Eine ähnliche Klage wie jetzt in den Niederlanden wurde schon im April in Großbritannien gestartet. Ende Mai hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie die Geschäftspraktiken von Tiktok überprüfen will, vor allem aggressive Werbetechniken, die auf Kinder abzielen.

Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance. Der Plattform-Betreiber hatte davor schon erklärt, man unternehme viel, um die Sicherheit junger User zu gewährleisten. Den Nutzungsbedingungen von Tiktok zufolge brauchen Minderjährige die Zustimmung ihrer Eltern. Kinder unter 13 Jahre dürfen Tiktok generell nicht nutzen.