Jemandem auf offener Straße einen sexuell anzüglichen Spruch zurufen, jemandem hinterherpfeifen oder obszöne Gesten machen - das wird auch Catcalling genannt.

Vor allem Frauen haben diese verbale Form der sexuellen Belästigung schon mal erlebt. In den Niederlanden ist seit kurzem Catcalling strafbar. Und es gibt dort jetzt das erste Urteil: Ein Mann aus Rotterdam wurde zu einer Geldstrafe von 280 Euro verurteilt - weil er einer Frau hintergelaufen war und unter anderem anzügliche Bemerkungen gemacht hatte. Der Richter nannte das Verhalten des Mannes erniedrigend und angsteinjagend.

In Rotterdam laufen seit einiger Zeit speziell ausgebildete Ordnungskräfte in Zivil durch die Straßen. Sie können Leute, die andere sexuell belästigen, zum Beispiel festnehmen lassen. Die Ordnungskräfte hatten sich auch in den jetzt vor Gericht verhandelten Fall eingeschaltet.

Bei uns in Deutschland ist Catcalling in der Regel kein eigener Straftatbestand.