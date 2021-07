Anfang Juli haben 20.000 Menschen bei einem Festival in den Niederlanden zwei Tage gefeiert - etwa 1000 von ihnen haben sich mit Corona infiziert.

Die Gesundheitsbehörden gehen davon aus, dass die Zahlen noch weiter hochgehen könnten. Die Organisatoren des Festivals in Utrecht reagierten geschockt. Sie sagen, dass alle Gäste eine vollständige Impfung oder einen negativen Test nachweisen mussten und das sei auch streng kontrolliert worden. Bei Feiernden, die am ersten Tag das Festival besucht hatten, wurden nach Medienberichten später knapp 450 Infektionen nachgewiesen, am zweiten Tag waren es weitere 516.

Die Niederlande hatte vor gut zwei Wochen fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben und auch Großveranstaltungen für Geimpfte und Getestete erlaubt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in den Niederlanden gerade bei über 300.