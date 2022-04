Seit gut 20 Jahren registriert eine Organisation in den Niederlanden, wieviel Müll die Fischer an Land holen. Im letzten Jahr war es so viel wie nie.

Die Fischer fanden in ihren Netzen die Rekordmenge von 756 Tonnen Abfall und brachten ihn an Land. Im Jahr davor waren es noch gut 100 Tonnen weniger. Mehrere Küstenorte in den Niederlanden haben sich für ein saubereres Meer zusammengeschlossen, unter dem Namen Kimo. Laut der Organisation haben sich letztes Jahr mehr Fischer an der Aktion beteiligt, auch deshalb wurde mehr Müll herausgeholt. Dazu kommt, dass Elektrofischerei jetzt verboten ist und deshalb wieder mehr mit gewöhnlichen Netzen gefischt wird. Und in denen landet dann auch mehr Unrat. Ein Teil des Schrotts stammt weiterhin vom Containerfrachter MSC Zoe, der Anfang 2019 in der stürmischen Nordsee verunglückt war. Damals gingen über 340 Container verloren. Zum Teil zerbrachen sie beim Aufprall auf dem Wasser und ihr Inhalt verteilte sich im Meer.