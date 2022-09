Die niederländische Stadt Haarlem will Werbung für Fleisch verbieten.

Mehrere Medien berichten, dass der Stadtrat das Verbot ab 2024 einführen will. Die Partei GroenLinks hatte das beantragt, weil Fleisch das Klima belaste. Wie genau das Verbot umgesetzt werden soll, ist unklar - zum Beispiel, ob es Ausnahmen für Bio-Fleisch gibt. Ein Professor für Verwaltungsrecht sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande, dass er Bedenken gegenüber dem Verbot habe. Er rechnet damit, dass Supermarktketten dagegen klagen werden.

In anderen niederländischen Städten gibt es bereits einige Verbote von Werbung für klimaschädliche Produkte. In Amsterdam darf zum Beispiel an U-Bahn-Stationen oder auf Werbetafeln nicht mehr für Flugreisen oder Verbrenner-Autos geworben werden.