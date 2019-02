Das Handy-Verbot soll am 1. Juli kommen, wer dagegen verstößt, muss dann 95 Euro Strafe bezahlen. (Für Autofahrer sind es 240 Euro.) Die Regierung will damit die Zahl der Fahrradunfälle reduzieren. 2017 waren in den Niederlanden mehr als 200 Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Experten schätzen, dass bei jedem vierten Fahrradunfall das Handy die Ursache ist. Die Regierung hat strenge Kontrollen angekündigt.

In Deutschland ist es schon länger verboten, beim Radfahren das Handy zu benutzen. Ausnahmen gibt es wie im Auto nur für eine Freisprecheinrichtung. Wer als Radfahrer trotzdem telefoniert oder Nachrichten verschickt, muss bei uns 55 Euro zahlen.