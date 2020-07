In den Niederlanden soll es in den nationalen Ausweisen in Zukunft keine Angaben mehr zum Geschlecht geben.

Das hat die niederländische Bildungs- und Kulturministerin Ingrid van Engelshoven für 2024 oder 2025 angekündigt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP schreibt sie in einem Brief an das Parlament, dass eine unnötige Registrierung des Geschlechts begrenzt werden soll, überall da, wo es möglich ist. Die Menschen sollten "ihre eigene Identität erschaffen und in voller Freiheit und Sicherheit leben". In den internationalen Reisepässen kann aus Sicht von van Engelshoven nicht auf die Geschlechtsangabe verzichtet werden, wegen der Vorgaben der EU. Niederländischen Verbände zum Schutz der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen befürworteten den Plan der Ministerin. Sie erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme: "Das sind hervorragende Nachrichten für Menschen, die täglich Probleme erleben wegen solcher Kategorien in ihren Ausweisen."