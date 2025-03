Damit das alles so bleibt und auch die Vögel in der Wasserlandschaft geschützt werden, wollen die lokalen Behörden dort keine modernen Windanlagen bauen lassen. Die Windräder sollen mehr als 200 Meter hoch sein und sind wichtig, damit die Niederlande ihre Klimaziele erreichen. Die Baupläne hatten in der Region große Kritik ausgelöst. Jetzt sollen die Windräder an anderen Standorten gebaut werden.

Die 19 Windmühlen von Kinderdijk liegen nicht weit weg von Rotterdam. Sie wurden 1740 erbaut, um die tief gelegene Region zu entwässern. Sie sind ein Symbol dafür, wie die Niederlande in ihrer Geschichte immer mit dem Meer um nutzbares Land kämpfen.