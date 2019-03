In den Niederlanden will ein Unternehmer den Klimawandel jetzt mit Toiletten für Kühe bekämpfen.

Henk Hanskamp will damit die Menge an Ammoniak reduzieren, das in der Landwirtschaft entsteht. Der Nachrichtenagentur AFP hat er erklärt, wie seine Kuh-Klos funktionieren: Während das Rind vorne frisst, wird ihm von hinten eine Kiste untergeschoben. Hört es auf zu fressen, stimuliert ein Roboterarm einen Nerv am Euter, was den Harndrang auslöst. Der Harn landet dann in der Kiste. Das ist wichtig, damit er nicht mit dem Dung zusammenkommt - denn unter anderem aus dieser Verbindung entsteht laut dem Unternehmer das problematische Ammoniak.

Ammoniak ist ein Luftschadstoff, der hauptsächlich in der Tierhaltung entsteht.