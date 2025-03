Waren meine Vorfahren vielleicht Nazis, oder haben mit denen zusammengearbeitet?

Die Frage stellen sich nicht nur in Deutschland viele, sondern auch in den Nachbarländern. In den Niederlanden kann man das jetzt online rausfinden: Im Nationalarchiv in Den Haag lagern Millionen von Seiten an Dokumenten über Leute, die während des Zweiten Weltkriegs in Verbindung mit den Nationalsozialisten gebracht wurden. Bis Ende letzten Jahres war der Zugang zu den Dokumenten per Gesetz beschränkt - als das auslief, haben das Nationalarchiv und einige Organisationen entschieden, die Infos für alle zugänglich zu machen.

Jetzt ist eine Liste mit 425.000 Leuten online, darin kann man nach seinen Vorfahren suchen. Darunter sind Opfer und Zeugen, aber auch viele, gegen die später ermittelt wurde, weil sie gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht haben sollen. Die Akten mit Details, die zu den Namen gehören, sind aber wegen Datenschutzregeln nicht online - die müssen persönlich in Den Haag angefragt werden. Und der Andrang ist riesig: Der ORF berichtet, dass seit Januar viele Nachfahren nach Den Haag kommen, um in die Akten zu schauen.