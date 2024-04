Die Niederlande feiern am Samstag in orange - es ist Königstag.

Im ganzen Land gibt es Partys, Paraden und Straßenfeste, weil König Willem-Alexander heute 57 Jahre alt wird. Die Königsfamilie selbst feiert in der Nähe der deutschen Grenze in Emmen. Ihre Ankunft wurde von einem Radler-Team begleitet. Laut NDR sind auch deutsche Polizisten sind vor Ort, um für deutsche Gäste ansprechbar zu sein.

In den Niederlanden sinken die Umfragewerte für die Königsfamilie. Die neueste Umfrage vom öffentlich-rechtlichen Sender NOS zeigt: Nicht mal mehr die Hälfte der Niederlande hat volles Vertrauen in ihren König. Das liegt laut Meinungsfroschenden auch an Skandalen während der Corona-Pandemie. Während des Lock Downs hat die Königsfamilie ausgelassen den Geburtstag der Kronprinzessin gefeiert und ist in den Urlaub geflogen.