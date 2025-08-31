Rote Haare sind was Tolles - in den Niederlanden werden sie an diesem Wochenende ganz besonders gefeiert.

Tausende Menschen mit der besonderen Haarfarbe sind zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gereist. Laut den Festival-Machern kommen die Besucher und Besucherinnen aus mehr als 80 verschiedenen Ländern. Zum Programm gehören Musikauftritte, Partys, Speeddating nur für Rothaarige, Spiele und Kreatives. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz.

Laut Medienberichten, die das Festival begleiten, haben nur zwei Prozent aller Menschen weltweit rote Haare. Besonders häufig ist die Haarfarbe in Schottland und Irland.