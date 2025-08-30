In den Niederlanden boomt ein Selbstverteidigungs-Spray, das Angreifer blau färbt.

Das sogenannte Schlumpf-Spray ist mittlerweile oft ausverkauft. Es ist das einzige legale Selbstverteidigungs-Spray in den Niederlanden, weil es vor allem Lebensmittel-Farben enthält. Es schäumt aber ähnlich wie Rasierschaum und soll Angreifern damit vorübergehend die Sicht nehmen. Die Farbe lässt sich nur schwer abbekommen, sie soll mehrere Tage anhaften.

Der Verkauf boomt, seit letzte Woche eine 17-Jährige bei einem Übergriff nahe Amsterdam getötet wurde. Sie war auf dem Nachhauseweg von einer Party angegriffen worden. Dass es durch die blaue Markierung schon eine Festnahme gegeben hat ist allerdings nicht bekannt. In Belgien - wo das Spray herkommt - ist es aus Sicherheitsgründen verboten, weil es Augenverletzungen verursachen könnte.