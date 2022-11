Die Niederlande haben zum ersten Mal seit drei Jahren wieder die traditionelle Ankunft des Nikolaus gefeiert. In den letzten Jahren war das Publikums-Event wegen der Corona-Epidemie ausgefallen.

Nach einem Fernsehbericht kamen Tausende nach Hellevoetsluis bei Rotterdam, zur wichtigsten Begrüßungszeremonie für den Sinterklaas. So heißt der Nikolaus in den Niederlanden. Der Legende zufolge kommt Sinterklaas jeden November mit dem Dampfschiff von Spanien aus in die Niederlande. Seine Helfer kriechen dann durch Schornsteine und bringen den Kindern Geschenke. Die große Bescherung ist am 5. Dezember.