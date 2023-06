In den Niederlanden gibt es an vielen Orten bald Sonnencreme gratis.

So sollen sich die Menschen besser vor der Sonne und damit vor Hautkrebs schützen. An Hunderten Orten sollen laut einem Bericht des Senders NOS Spender mit Sonnencreme aufgestellt werden, unter anderem in Schulen, Sportvereinen und auf Festivals. Mehrere Gemeinden haben sich dafür mit einer Krankenkasse zusammengetan.

Alte Desinfektionsspender werden umgenutzt

Eine Hautärztin an einem Krankenhaus in der Stadt Venlo kam dabei auf die Idee, Stationen zu nutzen, die während der Corona-Pandemie für Desinfektionsmittel aufgestellt wurden. Zum Teil entstehen aber auch neue Stationen mit Hilfe eines Start-ups. Die Spender funktionieren mit Solarstrom und zeigen auf einem Bildschirm den aktuellen UV-Index an.